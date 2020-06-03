«Все диктаторы похожи друг на друга, но каждая страна несчастна по-своему»

Все диктаторы унижают женщин и считают политику делом брутальных хозяйственников. Все диктаторы мастерят золотое корыто, из которого кормят свой скот, на убой.





Все они помешаны на мишуре и парадах, на собственном наследии, ведь наследие - это самое-самое важное в жизни.





Все они настолько похожи, что «Осень патриарха» Маркеса читается как магический реализм про Лукашенко. С поправкой на БССР, агрогламур и дерново-подзолистые почвы.





Я все понимаю про выборы и их честность, но я уже очень устал все понимать. Сарказм, цинизм и внутренняя эмиграция тоже не спасают, и вас не спасут, друзья. За 26 лет я уже так нашутился, что могу пару месяцев потерпеть и не цепляться к словам и деталям, а просто представить, что можно по-другому. Шансы на изменения невелики. Но я не знаю ни одного большого дела, которое стало бы успешными, когда в него никто не верит и пассивно наблюдает со стороны. Процент успешных больших дел тоже невелик, он в пределах погрешности. Но это уже не ноль — значит стоит попробовать.









Вчера друг рассказал, что в школе, где работает его мама, учителя отказались подписаться за выдвижение Лукашенко. А когда директриса школы спросила, кто за него будет голосовать, руку никто не поднял, даже сама директриса. Расскажите своим родителям, что так можно, что это законно, что сам страх не оставить подпись за действующего президента — это признак того, что ему пора на незаслуженный отдых. Расскажите, что можно подписаться за любого другого кандидата, что даже цифры с собранными подписями придадут людям уверенности, покажут, как много тех, кто против еще одной пятилетки этого цирка с поехавшим конферансье. Начнём хотя бы с этого, а дальше будет больше.