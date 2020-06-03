Протесты в США: почему эксперты убеждены, что это не социальный протест, а политический?

Источник материала: ОНТ

На улицах сотен американских городов – протесты. Причём они стремительно перерастают в погромы и акты мародёрства. Если попытки штурма Белого дома отбили правоохранители, то защищать магазины и кафе, которые оказались под огнём опьянённых жаждой разрушения, с оружием в руках выходят владельцы этих заведений. Картина жуткая.

Самое страшное, что многие уже начали забывать, с чего всё началось. Протесты, вызванные гибелью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, превратились в настоящий бунт. И вот уже семья Флойда взывает к протестующим, призывая не путать борьбу за справедливость и тотальное насилие, уничтожающее всё на своём пути.

Президент Трамп настроен решительно. «Я мобилизую все ресурсы, и гражданские, и военные, чтобы прекратить беспорядки и мародерство», – заявил глава Белого дома, назвав себя президентом закона и порядка.

Так что же происходит в эти дни в США? И почему большинство экспертов убеждены, что всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд? Об этом студии программы «ОбъективНо» рассказали эксперты: заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, председатель Центра изучения внешней политики и безопасности Андрей Русакович, доцент кафедры политологии БГЭУ Алексей Беляев и политолог Петр Петровский.

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