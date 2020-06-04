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Белорусские НПЗ с начала года переработали около 5,5 млн тонн нефти

04.06.2020 08:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские НПЗ с начала года переработали около 5,5 млн тонн нефти

Углеводороды поступили из России, Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии.

При этом, каждая пятая тонна, переработанная в январе-мае, поступила из альтернативных источников. План поставок российского сырья по нефтепроводу «Дружба» на июнь составляет один миллион тонн. Всего на белорусские нефтеперерабатывающие заводы сырье будет поступать от десяти российских компаний. Также в июне ожидается первая поставка американской нефти. 

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Углеводороды поступили из России, Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии. При этом, каждая пятая тонна, переработанная в январе-мае, поступила из...
 
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