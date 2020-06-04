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Белорусские НПЗ с начала года переработали около 5,5 млн тонн нефти
Источник материала: ОНТ
Углеводороды поступили из России, Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии.
При этом, каждая пятая тонна, переработанная в январе-мае, поступила из альтернативных источников. План поставок российского сырья по нефтепроводу «Дружба» на июнь составляет один миллион тонн. Всего на белорусские нефтеперерабатывающие заводы сырье будет поступать от десяти российских компаний. Также в июне ожидается первая поставка американской нефти.
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Углеводороды поступили из России, Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии. При этом, каждая пятая тонна, переработанная в январе-мае, поступила из...
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