Белорусские НПЗ с начала года переработали около 5,5 млн тонн нефти

Источник материала: ОНТ

Углеводороды поступили из России, Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии.

При этом, каждая пятая тонна, переработанная в январе-мае, поступила из альтернативных источников. План поставок российского сырья по нефтепроводу «Дружба» на июнь составляет один миллион тонн. Всего на белорусские нефтеперерабатывающие заводы сырье будет поступать от десяти российских компаний. Также в июне ожидается первая поставка американской нефти.

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