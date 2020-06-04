ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минское "Динамо" продолжит выступать в КХЛ, но по финансам может не дотянуть даже до нижней границы разрешенного бюджета

04.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минское "Динамо" продолжит выступать в КХЛ.





Как сообщает TUT.BY, основным спонсором вновь будет "Беларуськалий". Сейчас ведутся переговоры о размере поддержки, но рабочие варианты вряд ли добавляют руководству минчан оптимизма.

Если не будут приняты решения в сторону увеличения суммы, то с учетом необходимости рассчитаться с долгами "зубрам" будет сложно дотянуться даже до нижней границы разрешенного бюджета зарплат в КХЛ (4,25 миллиона долларов). Яснее перспективы клуба должны стать к середине июня.

Если бы "Беларуськалий" отказался от продолжения сотрудничества, то минскому клубу действительно пришлось бы покидать лигу. Доходы от коммерческой деятельности (продажи билетов, атрибутики и т.д.) покрывают лишь четверть расходов, и это далеко от минимальных требований КХЛ по бюджету.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские НПЗ с начала года переработали около 5,5 млн тонн нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика