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Минское "Динамо" продолжит выступать в КХЛ, но по финансам может не дотянуть даже до нижней границы разрешенного бюджета
Источник материала: Партизан
Минское "Динамо" продолжит выступать в КХЛ.
Как сообщает
Если не будут приняты решения в сторону увеличения суммы, то с учетом необходимости рассчитаться с долгами "зубрам" будет сложно дотянуться даже до нижней границы разрешенного бюджета зарплат в КХЛ (4,25 миллиона долларов). Яснее перспективы клуба должны стать к середине июня.
Если бы "Беларуськалий" отказался от продолжения сотрудничества, то минскому клубу действительно пришлось бы покидать лигу. Доходы от коммерческой деятельности (продажи билетов, атрибутики и т.д.) покрывают лишь четверть расходов, и это далеко от минимальных требований КХЛ по бюджету.
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Минское "Динамо" продолжит выступать в КХЛ, но по финансам может не дотянуть даже до нижней границы разрешенного бюджета
Минское "Динамо" продолжит выступать в КХЛ.
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