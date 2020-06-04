Белорусские хоккеисты узнали соперников по Лиге чемпионов

Минская "Юность" встретится с чемпионом Чехии — хоккейным клубом "Тршинец". В прошлом сезоне эти команды уже встречались в Лиге чемпионов. В первой игре "Юность"выиграла 2:0, но в ответной встрече "Тршинец" разгромил минчан — 7:2.





Соперниками гродненского "Немана" в Лиге чемпионов будет шведская "Фрелунда", выигравшая четыре из шести розыгрышей Лиги чемпионов.



