Спросили у эксперта, можно ли спасти картофель, если подмерзли всходы?

Источник материала: Tut.by

Как известно, Беларусь — зона рискованного земледелия. Даже если правильно подготовить почву, в нужное время провести посадку растений и как положено ухаживать за всходами, есть вероятность, что из-за неблагоприятных погодных явлений урожай или его часть пропадет. Эта проблема особенно актуальна для картофеля как одной из самых распространенных у нас культур. Что делать, если после майских заморозков часть ростков почернела? Можно ли будет спасти урожай картофеля? На вопросы ответит Иван Бусько, заведующий отделом иммунитета и защиты картофеля РУП «НПЦ НАНБ по картофелеводству и плодоовощеводству».



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Сразу оговоримся, что оценивать ситуацию и давать рекомендации можно, только увидев вживую, в каком состоянии ростки, на какой почве проводили посадку картофеля, а также учесть некоторые другие факторы.

Иван Бусько привел похожий пример из своей практики. Несколько лет назад ему довелось быть экспертом в комиссии по ситуации, когда картофель был посажен на 10 гектарах и его высота достигала уже 10−15 см. После заморозков листья почернели.

— Поле было на торфянике. А торфяник больше всего подвержен заморозкам. Наша комиссия приехала в июне. Мы увидели, что все листья картофеля черные. Но стебель был живой. Тогда стоял вопрос: отпахать этот картофель и засеять что-то однолетнее либо попытаться спасти урожай.

Эксперты из комиссии дали рекомендацию внести по 30 кг азота (30 кг действующего вещества на гектар) и сразу же провести окучивание.

— Так они и сделали. Подкормили картофель, провели высокое окучивание. Я потом интересовался, какой урожай они получили на этом поле. Вышло порядка 180 центнеров с гектара. Конечно, пока картофель отрос, опять образовал листву, часть урожая была потеряна. Но тем не менее урожай был получен.

Иван Бусько подчеркивает, что это ситуация из его опыта.

— Я стоял на этом поле, видел, в каком состоянии эти картофельные растения.

Тем не менее дачников можно несколько обнадежить и заочно. Эксперт объяснил, что у картофеля высокая регенерационная способность, то есть он способен очень хорошо отрастать.

— Описываемая ситуация наиболее вероятна, если картофель посадили в холодную почву. Тогда ростки могут поражаться, их съедает ризоктония. Но если подмерз сам росток — ничего страшного. Из спящей почки появится второй росток, и будет нормальная вегетация.