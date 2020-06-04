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Нацбанк рекомендует не штрафовать кредитополучателей при реструктуризации долгов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси дал дополнительные рекомендации насчёт реструктуризации задолженности по кредитам для физлиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В письме, которое регулятор направил банкам, говорится: в случае, если принято решение реструктуризировать задолженность, то не нужно начислять повышенные проценты и тем более применять штрафные санкции. Речь идёт о ситуациях, когда человек не сделал это именно из-за финансовой ситуации.
Также рекомендуется не взимать плату и за внесение в кредитные договоры изменений. Это может быть реструктуризация задолженности, предоставление отсрочки по возврату кредита и уплате процентов. Если банк отказал в реструктуризации долга, то о причинах нужно сообщить человеку лично: письмом, по электронной почте или с помощью СМС.
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Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси дал дополнительные рекомендации насчёт реструктуризации задолженности по кредитам для физлиц, сообщили в...
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