Нацбанк рекомендует не штрафовать кредитополучателей при реструктуризации долгов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси дал дополнительные рекомендации насчёт реструктуризации задолженности по кредитам для физлиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В письме, которое регулятор направил банкам, говорится: в случае, если принято решение реструктуризировать задолженность, то не нужно начислять повышенные проценты и тем более применять штрафные санкции. Речь идёт о ситуациях, когда человек не сделал это именно из-за финансовой ситуации.





Также рекомендуется не взимать плату и за внесение в кредитные договоры изменений. Это может быть реструктуризация задолженности, предоставление отсрочки по возврату кредита и уплате процентов. Если банк отказал в реструктуризации долга, то о причинах нужно сообщить человеку лично: письмом, по электронной почте или с помощью СМС.