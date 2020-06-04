ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На халяву не получится: Apple заблокировала украденные во время протестов в США iPhone

04.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компания Apple блокирует смартфоны, похищенные мародерами во время беспорядков в США. Об этом сообщает CNN.

Фото: Tom Pennington / Getty Image

На украденные гаджеты приходит сообщение, что устройство отслеживается, и информация о местоположении будет передана властям. Владельцу предлагают вернуть устройство в тот или иной магазин, после чего похищенный iPhone перестает работать.

В ряде городов США продолжается мародерство и грабежи магазинов на фоне беспорядков. Выходец из России описал происходящее в Нью-Йорке как «ночь большого грабежа гоблинами». По его словам, в вечернее время на улицах города можно встретить только грабителей, полицейских и совсем немного простых людей.


Акции протеста охватили десятки городов США. Демонстранты против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Он скончался в результате грубого ареста: полицейский применил против него удушающий прием. Протесты по всей стране переросли в беспорядки — погибли по меньшей мере 11 человек. Власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Apple блокирует смартфоны, похищенные мародерами во время беспорядков в США. Об этом сообщает CNN.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк рекомендует не штрафовать кредитополучателей при реструктуризации долгов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика