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Волна протестов нарастает: посольство США в Афинах забросали камнями и "коктейлями Молотова"

04.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Греции акция протеста против убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда переросла в беспорядки. Демонстранты забросали камнями и "коктейлями Молотова" полицейских, которые охраняли посольство США в Афинах.


Фото: протесты против убийства Джорджа Флойда в Афинах (twitter.com/th1an1)
Полиция применила в ответ светошумовые гранаты и слезоточивый газ

Об этом сообщает местный телеканал ERT и Reuters.

Полицейские применили в ответ светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Демонстранты также подожгли несколько мусорных баков, в результате чего потребовалось вмешательство пожарных.

Во время инцидентов полиция произвела семь арестов.

Марш организовали левые внепарламентские партии, в частности "Антарсия" и "Народное единство". Демонстранты держали плакаты с надписями "Черная жизнь имеет значение" и "Я не могу дышать".

В акции участвовали несколько тысяч человек из разных левых организаций, а также курды. Полицейские источники оценили число протестующих в более чем три тысычи человек.


Напомним, протесты в США вспыхнули из-за того, что 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. На видео, которое можно найти в сети, видно, как Флойд говорил, что ему нечем дышать. Полицейские не отреагировали на слова темнокожего американца, и он умер от удушения.

После этого в американских городах началась волна протестов, которые переросли в беспорядки и мародерство.

Кроме того, протесты вышли за пределы США и распространились на столицу Нидерландов.

Также акции протеста проти убийства Джорджа Флойда прошли в Лондоне.
 
 
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В Греции акция протеста против убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда переросла в беспорядки. Демонстранты забросали камнями и "коктейлями...
 
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