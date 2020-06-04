ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Блогер сделал когти Росомахи из «Людей Икс» и попробовал пробить ими стену (ВИДЕО)

04.06.2020 09:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Блогер сделал когти Росомахи из «Людей Икс» и попробовал пробить ими стену (ВИДЕО)

Блогер the Hacksmith вместе с командой единомышленников переносит в жизнь фирменные атрибуты известных персонажей фильмов, комиксов и видеоигр. Очередным опытом стали когти Росомахи из «Людей Икс».

The Hacksmith может похвастаться инженерным образованием – профессиональные знания помогают блогеру в изготовлении вещей из кино и игр. Когти Росомахи изготавливались из металла, а для визуальной схожести с костью на них наносилось напыление.

Изготовление когтей, перевоплощение в образ Росомахи и попытки пробить стену – все это вошло в очередной выпуск the Hacksmith. Ролик набрал более 1,5 миллионов просмотров.


Старания блогера-инженера, который ради увлечения бросил работу, кажутся не напрасными. YouTube-канал the Hacksmith собрал внушительную армию фанатов – уже почти 9 миллионов подписчиков.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блогер the Hacksmith вместе с командой единомышленников переносит в жизнь фирменные атрибуты известных персонажей фильмов, комиксов и видеоигр. Очередным опытом стали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские депутаты рассмотрят законопроект о правах инвалидов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика