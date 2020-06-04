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Блогер сделал когти Росомахи из «Людей Икс» и попробовал пробить ими стену (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Блогер the Hacksmith вместе с командой единомышленников переносит в жизнь фирменные атрибуты известных персонажей фильмов, комиксов и видеоигр. Очередным опытом стали когти Росомахи из «Людей Икс».
The Hacksmith может похвастаться инженерным образованием – профессиональные знания помогают блогеру в изготовлении вещей из кино и игр. Когти Росомахи изготавливались из металла, а для визуальной схожести с костью на них наносилось напыление.
Изготовление когтей, перевоплощение в образ Росомахи и попытки пробить стену – все это вошло в очередной выпуск the Hacksmith. Ролик набрал более 1,5 миллионов просмотров.
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Блогер the Hacksmith вместе с командой единомышленников переносит в жизнь фирменные атрибуты известных персонажей фильмов, комиксов и видеоигр. Очередным опытом стали...
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