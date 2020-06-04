Блогер сделал когти Росомахи из «Людей Икс» и попробовал пробить ими стену (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Блогер the Hacksmith вместе с командой единомышленников переносит в жизнь фирменные атрибуты известных персонажей фильмов, комиксов и видеоигр. Очередным опытом стали когти Росомахи из «Людей Икс».

The Hacksmith может похвастаться инженерным образованием – профессиональные знания помогают блогеру в изготовлении вещей из кино и игр. Когти Росомахи изготавливались из металла, а для визуальной схожести с костью на них наносилось напыление.

Изготовление когтей, перевоплощение в образ Росомахи и попытки пробить стену – все это вошло в очередной выпуск the Hacksmith. Ролик набрал более 1,5 миллионов просмотров.



Старания блогера-инженера, который ради увлечения бросил работу, кажутся не напрасными. YouTube-канал the Hacksmith собрал внушительную армию фанатов – уже почти 9 миллионов подписчиков.

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