Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси планируется увеличить сроки установления инвалидности: с двух до трех лет для первой группы и с одного года до двух лет для второй и третьей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Иван Гордейчик.





Сегодня в Палате представителей рассматривается в первом чтении проект закона о правах инвалидов и их социальной интеграции. "Предлагается увеличить сроки установления инвалидности. Предусматривается, что инвалидность первой группы будет устанавливаться сроком на три года, второй и третьей групп - на два. Сейчас он составляет два года и один год соответственно", - рассказал Иван Гордейчик. Он пояснил, что эти поправки нацелены на то, чтобы удлинить активный период реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида. Кроме того, сокращается время, которое люди будут тратить на переосвидетельствование, в том числе за счет уменьшения кратности обследований, проводимых при направлении на медико-социальную экспертизу.

Планируется, что новый закон заменит два действующих - о социальной защите инвалидов и о предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов. Помимо их норм он будет включать нововведения, которые направлены на создание условий для полного вовлечения людей с инвалидностью в жизнь общества. Так, законопроект содержит отдельную главу, посвященную вопросам образования. "Особенность этой главы заключается в инклюзии, при которой обеспечивается равный доступ к образованию с обязательным учетом индивидуальных потребностей и возможностей инвалидов", - сказал Иван Гордейчик.

Большое внимание в законопроекте уделено социальной реабилитации, абилитации инвалидов. Среди нововведений - предоставление услуги персонального ассистента. Он будет помогать человеку с инвалидностью наладить быт, коммуникативные связи, с трудоустройством. Планируется, что получить такую услугу инвалид сможет в организации, которые занимаются социальной реабилитацией, абилитацией. Законопроектом предусмотрено создание на республиканском и местных уровнях специальных центров, которые в своей работе должны будут использовать комплексный подход.

Депутат напомнил о еще одной новации - введение квот для приема на работу инвалидов. "Порядок установления нанимателям квоты для приема на работу инвалидов и ее выполнения будет определяться указом", - уточнил Иван Гордейчик.

В 2015 году Беларусь присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, в 2016-м - ратифицировала ее. "Это придало серьезный импульс для реформы государственной политики в области социальной защиты инвалидов. Принятие закона о правах инвалидов и их социальной интеграции приблизит национальное законодательство к высокому стандарту реализации прав людей с инвалидностью, установленному конвенцией", - убежден парламентарий.