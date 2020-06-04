ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Российская рок-группа «Сурганова и Оркестр» выступит в Минске этой осенью

04.06.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Одна из самых интеллигентных рок-групп России «Сурганова и Оркестр» выступит в Минске 23 сентября с новой концертной программой «На контрасте».


За 16 лет «Сурганова и Оркестр» сменили множество жанров: из рок-н-ролла в эстраду, из бардов в классики. Но пришла пора возвращаться к тому звучанию, которое тронуло слушателей в далеком 2003-м. Лидер группы Светлана Сурганова объясняет:

— Последние несколько лет мы посвятили экспериментам с концертным и студийным звучанием, приглашая к сотрудничеству самых разных музыкантов. Но при этом мы помним об особой энергетике песен в их изначальном виде, в котором они прозвучали впервые много лет назад. Мы хотим показать слушателям их природную красоту.

Первыми «контраст» оценили Москва и Питер на концертах ко дню рождению группы. Песни, вынутые из актуальной симфонической обертки, казались одновременно и родными, и новыми, а потому произвели фурор. Программа, шутливо названная «Недопереакустикой», зацепила зрителей, и стало понятно: нужно повторять. Так родилась программа «На контрасте».

В новый большой тур музыканты возьмут все самое лучшее: свои хиты, фирменные струнные и духовые, а также рок-лирику. Будут и премьеры. Программа «На контрасте» — эдакая машина времени, которая вернет зрителей на 16 лет назад, но при этом покажет совершенно другой мир группы.

Когда: 23 сентября, 19.00
Где: Дворец Профсоюзов
Сколько: 58 — 93 рублей

Купить билет

Читайте также
Диана Арбенина сняла своих детей в новом клипе
Группа «Кино» выпустила клип на песню «Мама, мы все тяжело больны»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из самых интеллигентных рок-групп России «Сурганова и Оркестр» выступит в Минске 23 сентября с новой концертной программой «На контрасте».
 
Новости дня
Новости разные
 
Американские ученые создали антибиотик, против которого все бактерии бессильны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика