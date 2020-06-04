Российская рок-группа «Сурганова и Оркестр» выступит в Минске этой осенью

Источник материала: Tut.by

Одна из самых интеллигентных рок-групп России «Сурганова и Оркестр» выступит в Минске 23 сентября с новой концертной программой «На контрасте».





За 16 лет «Сурганова и Оркестр» сменили множество жанров: из рок-н-ролла в эстраду, из бардов в классики. Но пришла пора возвращаться к тому звучанию, которое тронуло слушателей в далеком 2003-м. Лидер группы Светлана Сурганова объясняет:

— Последние несколько лет мы посвятили экспериментам с концертным и студийным звучанием, приглашая к сотрудничеству самых разных музыкантов. Но при этом мы помним об особой энергетике песен в их изначальном виде, в котором они прозвучали впервые много лет назад. Мы хотим показать слушателям их природную красоту.

Первыми «контраст» оценили Москва и Питер на концертах ко дню рождению группы. Песни, вынутые из актуальной симфонической обертки, казались одновременно и родными, и новыми, а потому произвели фурор. Программа, шутливо названная «Недопереакустикой», зацепила зрителей, и стало понятно: нужно повторять. Так родилась программа «На контрасте».

В новый большой тур музыканты возьмут все самое лучшее: свои хиты, фирменные струнные и духовые, а также рок-лирику. Будут и премьеры. Программа «На контрасте» — эдакая машина времени, которая вернет зрителей на 16 лет назад, но при этом покажет совершенно другой мир группы.

Когда: 23 сентября, 19.00

Где: Дворец Профсоюзов

Сколько: 58 — 93 рублей Купить билет

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