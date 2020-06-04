Агрофирма «Лучники» выставила на продажу имущество по улице Тутаринова

Источник материала: Слуцк Город





«Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению продавца ОАО «Агрофирма «Лучники» проводит открытый аукцион по продаже одним лотом недвижимого имущества.

В составе лота по ул. Тутаринова, 12Б - основное здание мясоцеха, включая составные части и принадлежности, главная проходная проходная, складские помещения с холодильными камерами, воздушная компрессорная, проходная задняя.

Начальная цена объекта с НДС (20%) – 183 480,00 бел. руб. Задаток для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены (18 348,00 бел. руб.), об этом сообщается на сайте «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Посмотрите фотографии имущества, которое находится на окраине города и оценивается в ~76 тысяч долларов.































