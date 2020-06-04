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Агрофирма «Лучники» выставила на продажу имущество по улице Тутаринова
04.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению продавца ОАО «Агрофирма «Лучники» проводит открытый аукцион по продаже одним лотом недвижимого имущества.
В составе лота по ул. Тутаринова, 12Б - основное здание мясоцеха, включая составные части и принадлежности, главная проходная проходная, складские помещения с холодильными камерами, воздушная компрессорная, проходная задняя.
Начальная цена объекта с НДС (20%) – 183 480,00 бел. руб. Задаток для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены (18 348,00 бел. руб.), об этом
Посмотрите фотографии имущества, которое находится на окраине города и оценивается в ~76 тысяч долларов.
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«Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению продавца ОАО «Агрофирма «Лучники» проводит открытый аукцион по продаже одним лотом недвижимого...
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