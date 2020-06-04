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Агрофирма «Лучники» выставила на продажу имущество по улице Тутаринова

04.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Агрофирма «Лучники» выставила на продажу имущество по улице Тутаринова

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению продавца ОАО «Агрофирма «Лучники» проводит открытый аукцион по продаже одним лотом недвижимого имущества.

В составе лота по ул. Тутаринова, 12Б - основное здание мясоцеха, включая составные части и принадлежности, главная проходная проходная, складские помещения с холодильными камерами, воздушная компрессорная, проходная задняя.

Начальная цена объекта с НДС (20%) – 183 480,00 бел. руб. Задаток для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены (18 348,00 бел. руб.), об этом сообщается на сайте «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Посмотрите фотографии имущества, которое находится на окраине города и оценивается в ~76 тысяч долларов.


Агрофирма «Лучники» выставила на продажу имущество по улице Тутаринова

Агрофирма «Лучники» выставила на продажу имущество по улице Тутаринова

Агрофирма «Лучники» выставила на продажу имущество по улице Тутаринова

Агрофирма «Лучники» выставила на продажу имущество по улице Тутаринова

Агрофирма «Лучники» выставила на продажу имущество по улице Тутаринова

Агрофирма «Лучники» выставила на продажу имущество по улице Тутаринова

Агрофирма «Лучники» выставила на продажу имущество по улице Тутаринова

 
 
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«Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению продавца ОАО «Агрофирма «Лучники» проводит открытый аукцион по продаже одним лотом недвижимого...
 
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