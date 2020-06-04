Около 700 выпускников Брестской области претендуют на медали

Источник материала: Виртуальный Брест

Около 700 выпускников учреждений общего среднего образования Брестской области претендуют на золотые и серебряные медали, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.





Всего в регионе документы об окончании базовой и средней школы получат 23 825 выпускников. Аттестаты об окончании средней школы в торжественной обстановке вручат 9,5 тыс. одиннадцатиклассников, около 700 из них наградят золотыми или серебряными медалями. Свидетельства о получении общего базового образования получат 14 325 учащихся. Ожидается, что примерно треть девятиклассников продолжат обучение в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования.

В этом учебном году 24 выпускника области стали победителями заключительного этапа республиканской олимпиады и могут быть зачислены в учреждения высшего образования без вступительных испытаний. Выпускник Лунинецкой гимназии Владислав Андрейчук стал победителем международного конкурса экологических проектов (научно-технической ярмарки) в Бразилии.

В Бресте 11-й класс оканчивают 2239 учащихся. Торжества по случаю окончания школы в областном центре пройдут 10 июня без массовости, в усеченном формате. К примеру, в Ленинском районе отменили традиционный праздник "Алые паруса". Вместо этого с 18.00 до 21.00 состоятся выпускные вечера в каждой школе индивидуально. При этом обязательным остается соблюдение рекомендаций в условиях пандемии: ограничение количества людей в помещении, соблюдение дистанции, наличие защитных средств.