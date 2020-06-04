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В Гродно местный житель стрелял в лифтёров из страйкбольного оружия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 июня примерно в три часа дня в Гродно местный житель обстрелял лифтёров из страйкбольного оружия.
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Лифтёры заметили, что из окна кто-то стреляет в них из предмета, похожего на автомат. Граждане направились к квартире «стрелка». Нападавший начал угрожать, затем приоткрыл дверь и несколько раз выстрелил. Далее произошёл громкий хлопок и площадку заволокло дымом.
Мужчины вызвали милицию. К указанному месту прибыли СОГ, сотрудники охраны и ОМОН. В то же время пришёл с работы отец стрелявшего, он открыл входную дверь. Оказалось, что злоумышленник забаррикадировался в своей комнате.
Правоохранители вели переговоры с нападавшим, но он отказывался открыть дверь и угрожал милиционерам. Было решено взломать дверь. Стрелявшим оказался безработный 36-летний гродненец, он был доставлен в УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология».
В комнате жителя Гродно находились оружие и боеприпасы для игры в страйкбол: автомат «МР-5», пять пистолетов, полимерные гранаты с шариками внутри, магазины к автомату, большое количество банок с пластмассовыми шариками. Также изъяты несколько ножей и два газовых баллончика.
Ведётся проверка, действиям мужчины будет дана правовая оценка.
Месяцем ранее в Бресте парень стрелял в ровесника.
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Новости Беларуси. 1 июня примерно в три часа дня в Гродно местный житель обстрелял лифтёров из страйкбольного оружия. По информации УВД Гродненского облисполкома,...
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