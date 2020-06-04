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В Гродно местный житель стрелял в лифтёров из страйкбольного оружия

04.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 июня примерно в три часа дня в Гродно местный житель обстрелял лифтёров из страйкбольного оружия.

По информации УВД Гродненского облисполкома, двое работников лифтовой службы поднимались на верхний этаж дома для проведения ремонтных работ. Проходя по общему балкону на двенадцатом этаже, мужчины услышали хлопки, удары по стенам и почувствовали многочисленные удары по одежде.

Лифтёры заметили, что из окна кто-то стреляет в них из предмета, похожего на автомат. Граждане направились к квартире «стрелка». Нападавший начал угрожать, затем приоткрыл дверь и несколько раз выстрелил. Далее произошёл громкий хлопок и площадку заволокло дымом.

В Гродно местный житель стрелял в лифтёров из страйкбольного оружия
Фото: УВД Гродненского облисполкома 

Мужчины вызвали милицию. К указанному месту прибыли СОГ, сотрудники охраны и ОМОН. В то же время пришёл с работы отец стрелявшего, он открыл входную дверь. Оказалось, что злоумышленник забаррикадировался в своей комнате.

Правоохранители вели переговоры с нападавшим, но он отказывался открыть дверь и угрожал милиционерам. Было решено взломать дверь. Стрелявшим оказался безработный 36-летний гродненец, он был доставлен в УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология».

В комнате жителя Гродно находились оружие и боеприпасы для игры в страйкбол: автомат «МР-5», пять пистолетов, полимерные гранаты с шариками внутри, магазины к автомату, большое количество банок с пластмассовыми шариками. Также изъяты несколько ножей и два газовых баллончика.

Ведётся проверка, действиям мужчины будет дана правовая оценка.

Месяцем ранее в Бресте парень стрелял в ровесника.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 1 июня примерно в три часа дня в Гродно местный житель обстрелял лифтёров из страйкбольного оружия. По информации УВД Гродненского облисполкома,...
 
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