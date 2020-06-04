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Японский визажист создает реалистичные образы, от которых дух захватывает (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
Визажист из Токио при помощи макияжа создает невероятно реалистичные образы,
Талантливый художник превращает кисти рук в части лица или персонажей из фильмов. На телах людей мастер рисует орангутанов, зомби и даже пианино.
ФОТО: Instagram / amazing_jiro
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Визажист из Токио при помощи макияжа создает невероятно реалистичные образы, пишет boredpanda.com. Талантливый художник превращает кисти рук в части лица или...
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