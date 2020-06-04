«Поехали!»: в российских домах появятся лифты, «говорящие» голосом Юрия Гагарина

Источник материала: ОНТ

В России появятся лифты, в которых будет звучать голос космонавта Юрия Гагарина. Пассажиры будут слышать историческое «Поехали!» перед началом спуска или подъема.

Усть-Катавский вагоностроительный завод, который будет производить лифты с «голосом» Гагарина, уже завершил сертификацию. Об этом информирует ТАСС.

По планам, производители к концу 2020 года выйдут на показатель в 50 лифтов в месяц. Предположительно, продукция будет продаваться во все регионы России.





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