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«Поехали!»: в российских домах появятся лифты, «говорящие» голосом Юрия Гагарина

04.06.2020 10:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Поехали!»: в российских домах появятся лифты, «говорящие» голосом Юрия Гагарина

В России появятся лифты, в которых будет звучать голос космонавта Юрия Гагарина. Пассажиры будут слышать историческое «Поехали!» перед началом спуска или подъема.

Усть-Катавский вагоностроительный завод, который будет производить лифты с «голосом» Гагарина, уже завершил сертификацию. Об этом информирует ТАСС.

По планам, производители к концу 2020 года выйдут на показатель в 50 лифтов в месяц. Предположительно, продукция будет продаваться во все регионы России.


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В России появятся лифты, в которых будет звучать голос космонавта Юрия Гагарина. Пассажиры будут слышать историческое «Поехали!» перед началом спуска или подъема....
 
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