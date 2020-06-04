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На стоянке в центре Гродно исчезла еще одна машина команды Тихановского
Источник материала: Tut.by
В Гродно со стоянки на улице Замковой, где стояли машины команды Тихановского, на которых они приехали в областной центр, пропал еще один автомобиль — Chrysler. В итоге на парковке сейчас осталась одна машина команды.
Сначала пропала одна машина с техникой. Вечером 31 мая на улице Замковой, где 29 мая была припаркована машина, ее уже не было. Машина принадлежит гомельскому активисту Владимиру Кузнецову, который дал ее во временное пользование блогеру. Владимир написал заявление об угоне его авто.
Как рассказали читатели TUT.BY, позже и Chrysler забирали неизвестные. Рядом стояла машина ГАИ, а на тротуаре — несколько неизвестных мужчин.
Сейчас на стоянке остался один бус.
Инцидент на пикете по сбору подписей
Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят
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В Гродно со стоянки на улице Замковой, где стояли машины команды Тихановского, на которых они приехали в областной центр, пропал еще один автомобиль - Chrysler.
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