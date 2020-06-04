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Александр Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром Венгрии, который посетит Беларусь с первым официальным визитом

04.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который будет находиться в Беларуси с официальным визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Встреча состоится во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и Виктор Орбан обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов. Беларусь и Венгрия уже имеют хороший задел в развитии отношений, однако есть большой потенциал для расширения взаимодействия в различных сферах.

Кроме того, на переговорах будет обсуждаться сотрудничество по линии Беларусь-ЕС, в том числе в формате "Восточного партнерства". В центре внимания также будет ситуация в регионе и мире, подходы к решению наиболее актуальных проблем.

Предстоящий визит будет первым официальным визитом венгерского лидера в Беларусь и станет важным этапом в развитии белорусско-венгерских отношений.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который будет находиться в...
 
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