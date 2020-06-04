Новый состав правительства Беларуси будет назван сегодня













Вечером 3 июня президент республики Александр Лукашенко отправил действующий состав правительства во главе с Сергеем Румасом в отставку.





Как сообщает Telegram-канал "Пул первого", в четверг у президента будет "кадровый день". Ожидается, что сегодня назовут новый состав белорусского правительства.





"Те, кто не попадет в новое правительство, без работы не останутся. Они - не враги!" - цитирует "Пул первого" главу государства.

Также из его слов следует, что в Беларусь будет новый премьер-министр.





"Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!" - сказал Лукашенко о Сергее Румасе.





Президент Беларуси анонсировал кадровые перестановки в правительстве на минувшей неделе. В среду он провел совещание с политической верхушкой страны – главами обеих палат парламента, руководителями Администрации президента и Совбеза - на котором обсудил предложенные кандидатуры.





Белорусский лидер подчеркивал, что революционных кадровых решений не будет. При этом возможных кандидатур на посты в руководстве Совмина он не называл, как и то, будут ли перестановки в министерствах.





Сегодня часть министров должна была присутствовать в Палате представителей, однако никто из них на сессию не явился. Отсутствует и спикер парламента Владимир Андрейченко – один из тех, с кем вчера президент советовался по новым назначениям.





Правительство Сергея Румаса проработало 655 дней – это второй по краткости срок среди всех составов Совмина в истории независимой Беларуси. Впрочем, за это время происходили как перестановки в некоторых министерствах, так и среди вице-премьеров.











