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Новый состав правительства Беларуси будет назван сегодня

04.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый состав правительства Беларуси будет назван сегодня – его определит президент Александр Лукашенко.




Вечером 3 июня президент республики Александр Лукашенко отправил действующий состав правительства во главе с Сергеем Румасом в отставку.

Как сообщает Telegram-канал "Пул первого", в четверг у президента будет "кадровый день". Ожидается, что сегодня назовут новый состав белорусского правительства.

"Те, кто не попадет в новое правительство, без работы не останутся. Они - не враги!" - цитирует "Пул первого" главу государства. 
Также из его слов следует, что в Беларусь будет новый премьер-министр.

"Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!" - сказал Лукашенко о Сергее Румасе.

Президент Беларуси анонсировал кадровые перестановки в правительстве на минувшей неделе. В среду он провел совещание с политической верхушкой страны – главами обеих палат парламента, руководителями Администрации президента и Совбеза - на котором обсудил предложенные кандидатуры.

Белорусский лидер подчеркивал, что революционных кадровых решений не будет. При этом возможных кандидатур на посты в руководстве Совмина он не называл, как и то, будут ли перестановки в министерствах.

Сегодня часть министров должна была присутствовать в Палате представителей, однако никто из них на сессию не явился. Отсутствует и спикер парламента Владимир Андрейченко – один из тех, с кем вчера президент советовался по новым назначениям.

Правительство Сергея Румаса проработало 655 дней – это второй по краткости срок среди всех составов Совмина в истории независимой Беларуси. Впрочем, за это время происходили как перестановки в некоторых министерствах, так и среди вице-премьеров.
 
 
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Новый состав правительства Беларуси будет назван сегодня – его определит президент Александр Лукашенко.
 
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