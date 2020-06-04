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Нет ли у вас преддиабета? Эндокринолог называет десять распространенных признаков
Источник материала: Tut.by
Может ли человек «заработать» сахарный диабет 2-го типа? Да, своим образом жизни и питанием, рассказывает эндокринолог Татьяна Мусик. Однако в начале он, вероятнее всего, столкнется с преддиабетом. Врач рассказывает HEALTH.TUT.BY, как не пропустить это состояние.
— Преддиабет — это состояние, при котором в организме нарушается жировой и углеводный обмен. На фоне избыточного рафинированного и жирового питания, низкой физической активности человек набирает вес, у него нарушается работа инсулина и возникает состояние инсулинорезистентности (инсулина вырабатывается много, но он не нейтрализует те углеводы, которые человек потребляет с едой).
Опасен преддиабет тем, что может провоцировать развитие сахарного диабета, вызывать сердечно-сосудистые патологии (инсульт, инфаркт), проявляться артериальной гипертензией. У женщин может нарушаться менструальный цикл и развиваться синдром поликистозных яичников или бесплодия, у мужчин — снижаться тестостерон и либидо. Нарушение жирового обмена может провоцировать развитие атеросклероза, при котором в стенках сосудов начинают откладываться холестериновые бляшки.
Однако преддиабет не развивается за месяц, уверена врач, иногда на это нужно от полугода до нескольких лет. Следовательно, ежегодный скрининг здоровья поможет обнаружить отклонения от нормы при обследовании биохимического анализа крови. Это может проявиться увеличением сахара в крови, холестерина, протеина.
Татьяна называет еще десять признаков, которые могут указывать на проявление преддиабета.
Татьяна обращает внимание, что преддиабет необязательно станет сахарным диабетом. Но это то состояние, которое еще можно скорректировать, изменив образ жизни: человек налаживает приемы еды (переходит на трехразовое питание без перекусов, сокращает количество потребляемых углеводов, «вредных» жиров), увеличивает физическую активность (необязательно в тренажерном зале, достаточно ходьбы в 6−8 тысяч шагов) и нормализует водный баланс.
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Может ли человек «заработать» сахарный диабет? Да, своим образом жизни и питанием. Однако в начале он, вероятнее всего, столкнется с преддиабетом. Что это такое?
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