Нет ли у вас преддиабета? Эндокринолог называет десять распространенных признаков

Источник материала: Tut.by

Может ли человек «заработать» сахарный диабет 2-го типа? Да, своим образом жизни и питанием, рассказывает эндокринолог Татьяна Мусик. Однако в начале он, вероятнее всего, столкнется с преддиабетом. Врач рассказывает HEALTH.TUT.BY, как не пропустить это состояние.



Татьяна Мусик врач -эндокринолог первой категории «Центра здорового сна» первой категории «Центра здорового сна»

— Преддиабет — это состояние, при котором в организме нарушается жировой и углеводный обмен. На фоне избыточного рафинированного и жирового питания, низкой физической активности человек набирает вес, у него нарушается работа инсулина и возникает состояние инсулинорезистентности (инсулина вырабатывается много, но он не нейтрализует те углеводы, которые человек потребляет с едой).

Опасен преддиабет тем, что может провоцировать развитие сахарного диабета, вызывать сердечно-сосудистые патологии (инсульт, инфаркт), проявляться артериальной гипертензией. У женщин может нарушаться менструальный цикл и развиваться синдром поликистозных яичников или бесплодия, у мужчин — снижаться тестостерон и либидо. Нарушение жирового обмена может провоцировать развитие атеросклероза, при котором в стенках сосудов начинают откладываться холестериновые бляшки.

Однако преддиабет не развивается за месяц, уверена врач, иногда на это нужно от полугода до нескольких лет. Следовательно, ежегодный скрининг здоровья поможет обнаружить отклонения от нормы при обследовании биохимического анализа крови. Это может проявиться увеличением сахара в крови, холестерина, протеина.



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Татьяна называет еще десять признаков, которые могут указывать на проявление преддиабета.

Лишний вес. Это один из самых очевидных симптомов: человек в состоянии преддиабета будет постоянно набирать вес. Окружность талии. Этот критерий зачастую взаимосвязан с предыдущим: если у женщин обхват талии больше 84 см, а у мужчин — больше 92 (у детей нужно смотреть показатели в привязке к возрасту, но это тоже важно, т.к. преддиабет диагностируют и у детей), то нужно сдать анализ крови и посмотреть, не изменился ли уровень глюкозы в крови. Постоянное чувство голода. Большое количество инсулина провоцирует постоянное желание есть. Как правило, человек заедает голод быстрыми углеводами, а от них еще активнее растет уровень глюкозы и инсулина. Повышенное артериальное давление. Жажда и позывы к мочеиспусканию. Необязательные, но частые признаки. Человек может не заметить, что пьет в разы больше обычного. При этом он может думать, что так на него влияет, например, жаркое лето. Покалывание в кистях рук, в икроножных мышцах. Общая слабость, головная боль. Из-за повышенного содержания глюкозы в крови может происходить будто интоксикация, которая и повлияет на общее состояние человека. Может появляться мелькание мушек перед глазами. Кожные проявления. Иногда на состояние преддиабета указывает черный акантоз — темные пятна на коже в области естественных складок (на шее, в подмышечных областях), могут появляться красные точки на лице. Женщины часто жалуются на регулярные фурункулы. Быстрое присоединение инфекций. Ломкость сосудов может приводить к тому, что у человека будут долго не заживать раны (например, кровоточить десны) и, как следствие, к ним легко может присоединиться инфекция — образовываются язвы во рту, стоматиты и другие виды инфекций, которые раньше человека регулярно не тревожили. Часто рецидивирующая (повторяющаяся) молочница у женщин.

Татьяна обращает внимание, что преддиабет необязательно станет сахарным диабетом. Но это то состояние, которое еще можно скорректировать, изменив образ жизни: человек налаживает приемы еды (переходит на трехразовое питание без перекусов, сокращает количество потребляемых углеводов, «вредных» жиров), увеличивает физическую активность (необязательно в тренажерном зале, достаточно ходьбы в 6−8 тысяч шагов) и нормализует водный баланс.

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