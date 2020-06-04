Россия хочет принять Лигу чемпионов в новом формате

Источник материала: Tut.by

Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Bild.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

По информации издания, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 3 июня отправил национальным ассоциациям документы по возобновлению Лиги чемпионов в новом формате мини-турнира. Кроме России, на проведение соревнований претендует Германия и Португалия. Решение должно быть принято 17 июня на заседании исполкома организации.

16 апреля стало известно, что УЕФА планирует возобновление Лиги чемпионов в формате мини-турнира в августе этого года. Матчи должны пройти в одном месте. Планировалась, что это будет Стамбул, где должен был состояться финал турнира.

Отмечается, что оставшиеся раунды плей-офф будут состоять из одной встречи. При этом в некоторых парах 1/8 финала ответные матчи не были сыграны, что усложняет формирование календаря.