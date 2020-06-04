|
Андрей Хмель назначен министром ЖКХ
Источник материала: ОНТ
Андрей Хмель назначен министром жилищно-коммунального хозяйства. Александр Лукашенко принял сегодня, 4 июня, соответствующее кадровое решение,
ДОПОЛНЯЕТСЯ
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Хмель назначен министром жилищно-коммунального хозяйства. Александр Лукашенко принял сегодня, 4 июня, соответствующее кадровое решение, передает БЕЛТА....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)