|
Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Премьер-министром стал Роман Головченко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета,
Председателем Комитета государственного контроля назначен Иван Тертель.
Первым вице-премьером назначен Николай Снопков.
Дмитрий Крутой, который до настоящего времени работал в должности первого вице-премьера, будет работать в должности заместителя главы Администрации Президента.
Александр Субботин назначен заместителем премьер-министра Беларуси.
Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович.
Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий.
Пётр Пархомчик назначен министром промышленности Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)