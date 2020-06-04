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Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Премьер-министром стал Роман Головченко

04.06.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси о тех, кто не попадет в новый состав правительства: «Они без работы не останутся, они не враги»

Председателем Комитета государственного контроля назначен Иван Тертель.

Первым вице-премьером назначен Николай Снопков.

Дмитрий Крутой, который до настоящего времени работал в должности первого вице-премьера, будет работать в должности заместителя главы Администрации Президента.

Александр Субботин назначен заместителем премьер-министра Беларуси.

Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович.

Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий.

Пётр Пархомчик назначен министром промышленности Беларуси.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Роман Головченко, Иван Тертель, Николай Снопков, Дмитрий Крутой, Александр Субботин, Руслан Пархамович, Игорь Луцкий, Петр Пархомчик

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного...
 
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