Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Премьер-министром стал Роман Головченко

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Новости Беларуси. Президент Беларуси назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси о тех, кто не попадет в новый состав правительства: «Они без работы не останутся, они не враги»

Председателем Комитета государственного контроля назначен Иван Тертель.

Первым вице-премьером назначен Николай Снопков.

Дмитрий Крутой, который до настоящего времени работал в должности первого вице-премьера, будет работать в должности заместителя главы Администрации Президента.

Александр Субботин назначен заместителем премьер-министра Беларуси.

Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович.

Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий.

Пётр Пархомчик назначен министром промышленности Беларуси.