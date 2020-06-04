Андрей Арямнов поставил подпись за выдвижение кандидата. Угадайте, какого?





Фото из Instagram Андрея Арямнова





— В Беларуси стартовала предвыборная гонка! Наша страна должна знать молодых и перспективных политиков, как Сергей Черечень. Он айтишник, бизнесмен, антикризисный менеджер, молодой и талантливый человек! — написал в подписи к фотографии с пикета Андрей.



