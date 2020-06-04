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Андрей Арямнов поставил подпись за выдвижение кандидата. Угадайте, какого?

04.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов не стал игнорировать предстоящие выборы. В своем Instagram он опубликовал фотографию с пикета одного из кандидатов.


Фото из Instagram Андрея Арямнова

— В Беларуси стартовала предвыборная гонка! Наша страна должна знать молодых и перспективных политиков, как Сергей Черечень. Он айтишник, бизнесмен, антикризисный менеджер, молодой и талантливый человек! — написал в подписи к фотографии с пикета Андрей.

Напомним, несколько белорусских спортсменов, включая двух гребчих, высказали свое отношение к ситуации в стране, поддержав нынешнюю власть. За это их раскритиковал боец Виталий Гурков. А известный футбольный агент Валерий Исаев объяснил, почему не хотят перемен белорусские футболисты, пишет tut.by
 
 
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Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов не стал игнорировать предстоящие выборы. В своем Instagram он опубликовал фотографию с пикета одного из...
 
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