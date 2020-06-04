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Александр Субботин назначен на пост вице-премьера Беларуси
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Субботина на пост вице-премьера Совета Министров Республики Беларусь.
Ранее Александр Михайлович занимал должность помощника Президента – инспектора по Могилевской области.
Напомним, предложения по новому составу правительства Беларуси рассмотрели на совещании у Главы государства 3 июня во Дворце Независимости.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Субботина на пост вице-премьера Совета Министров Республики Беларусь. Ранее Александр Михайлович...
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