Александр Субботин назначен на пост вице-премьера Беларуси

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Субботина на пост вице-премьера Совета Министров Республики Беларусь.

Ранее Александр Михайлович занимал должность помощника Президента – инспектора по Могилевской области.

Напомним, предложения по новому составу правительства Беларуси рассмотрели на совещании у Главы государства 3 июня во Дворце Независимости.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram