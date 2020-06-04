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Церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году проведут отдельно

04.06.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио отказались от совместного проведения церемоний открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году проведут отдельно

Изначально предполагалось, что такой шаг позволит сэкономить около 119 миллионов долларов. Однако МОК и Международный паралимпийский комитет выступили за проведение раздельных церемоний.

Церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году проведут отдельно

Основной аргумент: логистические трудности и сложности с правами на телетрансляцию. Так как Паралимпиада проводится на месяц позже Олимпиады, паралимпийским спортсменам пришлось бы приехать в Японию гораздо раньше. Только ради одной церемонии.

Церемонии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году проведут отдельно

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с июля по август 2020 года. При этом организаторы до сих пор не уверены, что Игры удастся провести в привычном формате. 

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Новости мира. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио отказались от совместного проведения церемоний открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады в 2021...
 
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