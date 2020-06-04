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Дмитрий Пантус назначен на пост председателя Госкомвоенпрома

04.06.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Пантус назначен на пост председателя Госкомвоенпрома

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Пантуса на пост председателя Госкомвоенпрома.

Ранее Дмитрий Александрович занимал должность заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

Напомним, предложения по новому составу правительства Беларуси рассмотрели на совещании у Главы государства 3 июня во Дворце Независимости.  

Фото: grodnonews

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Пантуса на пост председателя Госкомвоенпрома. Ранее Дмитрий Александрович занимал должность...
 
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