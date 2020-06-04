|
Дмитрий Пантус назначен на пост председателя Госкомвоенпрома
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Пантуса на пост председателя Госкомвоенпрома.
Ранее Дмитрий Александрович занимал должность заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.
Напомним, предложения по новому составу правительства Беларуси рассмотрели на совещании у Главы государства 3 июня во Дворце Независимости.
Фото: grodnonews
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Пантуса на пост председателя Госкомвоенпрома. Ранее Дмитрий Александрович занимал должность...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)