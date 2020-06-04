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Лукашенко назначил нового министра строительства. Рассказываем, кто он такой
Источник материала: Tut.by
Сегодня Александр Лукашенко сменил состав правительства и
Руслан Пархамович родился в июле 1980 года в Могилеве. В 2002 году окончил Могилевский государственный технический университет по специальностям промышленное и гражданское строительство, бухгалтерский учет, анализ и аудит, в 2011 году — академию управления по специальности государственное и местное управление. С марта 2018 года работает заместителем председателя Могилевского облисполкома. До назначения работал директором открытого акционерного общества «Могилевский домостроительный комбинат».
Могилевчане, которые обращались к нему с жалобами и предложениями, отзывались о нем как о внимательном человеке и «человечном чиновнике». Пархамович всегда выслушивал доводы всех сторон конфликта и щепетильно относился к тому, чтобы ответы на обращения давали вовремя и корректно.
Как пример — Руслан Пархамович
С августа 2018 до сегодняшнего дня министерством архитектуры и строительства руководил выходец из УКСа Мингорисполкома Дмитрий Микуленок. За время его руководства, как минимум, в Беларуси были приняты новые,
А вот указ об ограничении прибыльности застройщиков в 5% принят не был. Была ли в этом роль Микуленка — не ясно. Но ясно то, что
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