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Лукашенко назначил нового министра строительства. Рассказываем, кто он такой

04.06.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко сменил состав правительства и назначил новым министром архитектуры и строительства Руслана Пархамовича. Вот что известно об этом выходце из Могилева.


Фото: mogilevnews.by

Руслан Пархамович родился в июле 1980 года в Могилеве. В 2002 году окончил Могилевский государственный технический университет по специальностям промышленное и гражданское строительство, бухгалтерский учет, анализ и аудит, в 2011 году — академию управления по специальности государственное и местное управление. С марта 2018 года работает заместителем председателя Могилевского облисполкома. До назначения работал директором открытого акционерного общества «Могилевский домостроительный комбинат».

Могилевчане, которые обращались к нему с жалобами и предложениями, отзывались о нем как о внимательном человеке и «человечном чиновнике». Пархамович всегда выслушивал доводы всех сторон конфликта и щепетильно относился к тому, чтобы ответы на обращения давали вовремя и корректно.

Как пример — Руслан Пархамович стал на сторону людей, которые были против уплотнения на улице Каштановой в Могилеве.

С августа 2018 до сегодняшнего дня министерством архитектуры и строительства руководил выходец из УКСа Мингорисполкома Дмитрий Микуленок. За время его руководства, как минимум, в Беларуси были приняты новые, более прогрессивные строительные нормы.

А вот указ об ограничении прибыльности застройщиков в 5% принят не был. Была ли в этом роль Микуленка — не ясно. Но ясно то, что против ограничения в 5% выступали многие строительные организации страны.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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