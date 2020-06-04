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Вновь сообщения о давлении: сбор подписей на предприятиях у одних, раскаяние с отзывом подписи у других
Источник материала: Tut.by
Новые сообщения о нарушениях в ходе кампании по сбору подписей появляются в СМИ и у правозащитников. Все они касаются работы инициативных групп по выдвижению действующего президента.
Лишенный регистрации регистрации правозащитный центр «Весна»
— Мне пришлось подписаться, так как я мать троих детей, получила квартиру, но пока переехать в нее не могу за счет того, что там ведутся ремонтные работы, — рассказала в заявлении женщина.
Другой житель общежития также высказал свои претензии в заявлении.
— Пришла вахтер общежития и требовала поставить свою подпись за А. Г. Лукашенко. В вынужденном образе я должен [был] подписаться. Я раскаиваюсь в своем поступке и прошу отозвать свою подпись за данного кандидата, — пишет заявитель (стилистика и орфография сохранены — прим. TUT.BY).
В Ленинской районной избирательной комиссии Могилева TUT.BY заявили, что не получали подобных заявлений.
— Вот мы сейчас провели заседание комиссии. Здесь присутствуют члены комиссии: ни вчера вечером, ни сегодня заявления такого рода не поступали. У нас входящая папка, входящие журналы, прошито все — заявления данного рода не поступали в районную комиссию.
В комиссии также заверили, что и ранее схожих заявлений тоже не было.
Региональный информационный портал «Полесская весна»
Директор Речицкой ЦРБ Александр Пузенков так прокомментировал TUT.BY появление видео:
— Я к подписной кампании имею отношение только как подписчик: за действующего главу государства я свою подпись отдал. Никакие листы как главный врач в подписной кампании я не проверяю.
Он также заявил, что подобные фактов ни в детской поликлинике, ни в ЦРБ в целом не имели место.
Телеграм-канал «Беларусь головного мозга»
TUT.BY попытался получить оперативный комментарий руководства предприятия, однако после долгого ожидания сотрудница попросила перезвонить через несколько минут, а после этого номер перестал отвечать на звонки. Затем видео было удалено с YouTube.
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Вновь сообщения о давлении: сбор подписей на предприятиях у одних, раскаяние с отзывом подписи у других
Правозащитники и некоторые СМИ сообщают о новых нарушениях в работе инициативных групп по сбору подписей за выдвижение в качестве действующего президента....
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