Вновь сообщения о давлении: сбор подписей на предприятиях у одних, раскаяние с отзывом подписи у других

Источник материала: Tut.by

Новые сообщения о нарушениях в ходе кампании по сбору подписей появляются в СМИ и у правозащитников. Все они касаются работы инициативных групп по выдвижению действующего президента.



Фото: Helloquence / unsplash.com

Лишенный регистрации регистрации правозащитный центр «Весна» рассказал о том, что в двое жителей одного из общежитий Могилева написали заявления в Ленинскую районную избирательную комиссию Могилева о том, что они хотят отозвать свои подписи, поставленные ранее за действующего президента. При этом они сообщают, что 26 мая сбором подписей занимались сотрудники общежития в рабочее время.

— Мне пришлось подписаться, так как я мать троих детей, получила квартиру, но пока переехать в нее не могу за счет того, что там ведутся ремонтные работы, — рассказала в заявлении женщина.



Фото: mspring. online

Другой житель общежития также высказал свои претензии в заявлении.

— Пришла вахтер общежития и требовала поставить свою подпись за А. Г. Лукашенко. В вынужденном образе я должен [был] подписаться. Я раскаиваюсь в своем поступке и прошу отозвать свою подпись за данного кандидата, — пишет заявитель (стилистика и орфография сохранены — прим. TUT.BY).



Фото: mspring. online

В Ленинской районной избирательной комиссии Могилева TUT.BY заявили, что не получали подобных заявлений.

— Вот мы сейчас провели заседание комиссии. Здесь присутствуют члены комиссии: ни вчера вечером, ни сегодня заявления такого рода не поступали. У нас входящая папка, входящие журналы, прошито все — заявления данного рода не поступали в районную комиссию.

В комиссии также заверили, что и ранее схожих заявлений тоже не было.

Региональный информационный портал «Полесская весна» разместил материал с видео, снятом якобы в детской поликлинике Речицы. На нем в одном из помещений идет сбор подписей за выдвижение действующего главы государства. На недовольство некоторых медиков одна из сотрудниц заявляет, что подписные листы будет смотреть директор Речицкой ЦРБ, частью которой является детская поликлиника. Свой комментарий она сопровождает эмоциональной фразой «Ты хочешь работать?».

Директор Речицкой ЦРБ Александр Пузенков так прокомментировал TUT.BY появление видео:

— Я к подписной кампании имею отношение только как подписчик: за действующего главу государства я свою подпись отдал. Никакие листы как главный врач в подписной кампании я не проверяю.

Он также заявил, что подобные фактов ни в детской поликлинике, ни в ЦРБ в целом не имели место.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» разместил ссылку на видео, где, как поясняется, показан сбор подписей за выдвижение Александра Лукашенко в сельскохозяйственном предприятии ОАО «Отор» Чечерского района.

TUT.BY попытался получить оперативный комментарий руководства предприятия, однако после долгого ожидания сотрудница попросила перезвонить через несколько минут, а после этого номер перестал отвечать на звонки. Затем видео было удалено с YouTube.