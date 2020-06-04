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Мотоцикл и велосипед столкнулись в Ивацевичском районе
Источник материала: Tut.by
Велосипедистка получила травмы при столкновении с мотоциклом в Ивацевичском районе,
Предварительно установлено, что вечером 3 июня 38-летний водитель мотоцикла Kawasaki GPZ 500S ехал по улице Центральной в деревне Стайки и сбил 47-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть в непосредственной близости от мотоцикла.
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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Велосипедистка пересекала проезжую часть в непосредственной близости от мотоцикла.
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