Мотоцикл и велосипед столкнулись в Ивацевичском районе

Источник материала: Tut.by

Велосипедистка получила травмы при столкновении с мотоциклом в Ивацевичском районе, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Предварительно установлено, что вечером 3 июня 38-летний водитель мотоцикла Kawasaki GPZ 500S ехал по улице Центральной в деревне Стайки и сбил 47-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть в непосредственной близости от мотоцикла.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.