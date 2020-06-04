|
Пилот рухнувшего самолёта нарушил инструкцию при посадке. Подробности авиакатастрофы в Пакистане
Источник материала: СТВ
Новости Пакистана. Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Пакистане, произошедшей почти две недели назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно отчету управления гражданской авиации страны, пилот рухнувшего в Карачи самолета нарушил инструкцию при посадке. Высота полёта и скорость лайнера были существенно выше допустимого предела.
Авиадиспетчер дважды сообщал пилоту об этом и требовал прекратить заход на посадку. Почему лётчик проигнорировал эти предупреждения, не ясно. Расследование продолжается.
Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 97 пассажиров, ещё 11 местных жителей, на дома которых воздушное судно рухнуло, пострадали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Пакистана. Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Пакистане, произошедшей почти две недели назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)