«26 лет в одной серии»: Скороход из Comedy Club запустил шоу, где троллит Лукашенко

Источник материала: KYKY

Около недели тому резидент Comedy Club Андрей Скороход, родившийся в Беларуси, на ютьюб-канале «Джэм» запустил новое шоу – «Победы Шоушенка». Веб-сериал предназначен исключительно для совершеннолетних зрителей (есть пометка 18+).

Первая – и пока единственная – серия рассказывает нам об успехах Григория Александровича Шоушенка, который руководит «одним уникальным предприятием» вот уже 25 лет.

Нетрудно догадаться, что комик пародирует Александра Лукашенко. В пилотном выпуске Шоушенк бродит вокруг полуразвалившегося здания и делится со зрителями, сколь многого ему удалось достичь за годы его правления. В один момент даже цитирует императора Римской империи Октавиана Августа: «Я взял Рим глиняным, а оставляю мраморным». А потом высмаркивается.

В комментариях под видео пользователи пишут примерно следующее: «Скороход, ты, походу, не собираешься домой в ближайшее время», «26 лет в одной серии», «Беларус? Сразу лайк», «Как будто БТ посмотрел». В ближайшее время комик обещает опубликовать новую серию.