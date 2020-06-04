ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЦИК не удовлетворил жалобы Виктора Бабарико на Александра Лукашенко

04.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

4 июня Центризбирком устроил заседание, на котором рассмотрел жалобу Виктора Бабарико на Александра Лукашенко. На заседании присутствовал сын Виктора Бабарико Эдуард — руководитель его инициативной группы.

"Мы воспринимаем ЦИК как орган, который беспристрастно относится ко всем, кто выдвигается в кандидаты. В нашем заявлении всё очень подробно изложено. Мы не требуем и не отстаиваем, просто просим разобраться", — объяснил свою позицию Бабарико-младший.

А ЦИК считает, что скриншоты с рассказом о нарушениях и давлении при сборе подписей за Александра Лукашенко, на которые ссылается команда Бабарико, можно было подделать, поэтому доверия им нет. Но по поручению комиссии всё же были проведены проверки на местах. Результат — никаких нарушений не найдено.

"Мы каждые выборы получаем информацию, что кому-то чем-то угрожают, но мы ни разу не видели, что кто-то пострадал", — комментирует сделанную работу сотрудница ЦИК.

"Как вы как человек относитесь к анонимным обращениям?" — спросили на заседании у Эдуарда Бабарико. Центризбирком считает, что и информации от анонимов доверять нельзя. А неанонимных свидетельств в заявлении Виктора Бабарико не было. Соответственно, все приведённые доказательства о нарушениях были отвергнуты.

К тому же, по мнению ЦИК, если аудио- и видеозапись ведётся без согласия записываемого, это нарушает права человека. Такую информацию комиссия рассматривать представляется.

На заседании выступил руководитель инициативной группы Александра Лукашенко Михаил Орда. По его словам все "вбросы" делаются для того, чтобы дискредитировать "уважаемого человека".

Ермошина добавляет: идёт спланированная дискредитация выдвиженца в президенты. Она эмоционально высказывается о том, как неправильно ведёт свою избирательную кампанию Светлана Тихановская, и... забывает, что ЦИК ещё не голосовал по жалобе Виктора Бабарико! 

ЦИК немедленно голосует и отклоняет жалобу. Обжаловать решение Центризбиркома в суде невозможно.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 июня Центризбирком устроил заседание, на котором рассмотрел жалобу Виктора Бабарико на Александра Лукашенко. На заседании присутствовал сын Виктора Бабарико...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погоня в Минске: водитель KIA бежал от ГАИ, как чёрт от ладана (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика