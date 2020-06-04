МВД опубликовало видео обыска на даче матери Тихановского

Источник материала: ОНТ

Как информирует пресс-секретарь МВД Беларуси, 3 июня был проведен обыск в дачном доме матери Сергея Тихановского.





Обыск проводился в установленном порядке с санкции прокуратуры, в присутствии матери Тихановского и понятых.









Правоохранители обнаружили финансово-хозяйственные документы, радиостанции, печати субъекта хозяйствования, машинку для счета денег и 900 тысяч долларов США.



Фото: МВД Республики Беларусь

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