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SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников
Источник материала: СТВ
Новости мира. Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту новую партию интернет-спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Старт несколько раз переносили, в том числе из-за неблагоприятной погоды. Теперь число спутников на орбите достигло 480.
Напомним, сеть Starlink в будущем должна обеспечить всех жителей Земли доступом к высокоскоростному интернету из любой точки планеты. Чтобы полностью реализовать проект, на орбиту планируется вывести 12 тысяч спутников. Для этого компании Илона Маска понадобится примерно 10 миллиардов долларов.
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Новости мира. Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту новую партию интернет-спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запуск состоялся с космодрома...
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