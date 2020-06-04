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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии
Источник материала: ОНТ
4 июня вблизи острова Хальмахер (Индонезия) произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом
Землетрясение было зафиксировано в 11:49 по минскому времени. Эпицентр активности находился в 134 км от города Тобело. Очаг толчков залегал на глубине 106 км.
Данных о возможных разрушениях и жертвах нет.
Фото: Flickr / Matt Katzenberger
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4 июня вблизи острова Хальмахер (Индонезия) произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США....
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