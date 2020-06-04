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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии

04.06.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии

4 июня вблизи острова Хальмахер (Индонезия) произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение было зафиксировано в 11:49 по минскому времени. Эпицентр активности находился в 134 км от города Тобело. Очаг толчков залегал на глубине 106 км.

Данных о возможных разрушениях и жертвах нет.

Фото: Flickr / Matt Katzenberger

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4 июня вблизи острова Хальмахер (Индонезия) произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США....
 
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