Новым премьер-министром Беларуси стал экс-глава Госкомвоенпрома Роман Головченко,
Напомним, 3 июня президент Беларуси отправил прошлый состав правительства в отставку.
Прежний премьер-министр в новый состав правительства не вошел.
— Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую, — заявил Лукашенко.
Головченко родился 10 августа 1973 года. В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности «международные отношения», в 2003 году — Академию управления при президенте. Начинал карьеру в Совбезе, в 2002—2005 году был замначальника отдела Генпрокуратуры, работал в Администрации президента, Госкомвоенпроме. В 2013—2018 годах был
В августе 2018 года назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета.
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