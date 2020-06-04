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В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

04.06.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Стали известны некоторые подробности вооруженного нападения в Китае, в результате которого пострадали 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в городе Учжоу. Мужчина с ножом напал на группу людей, в числе которых были дети и сотрудники местной школы.  

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников


Как минимум, трое из них – заместитель директора образовательного учреждения, охранник и один из учеников – в тяжелом состоянии. Нападение совершено утром, перед началом уроков.

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

На месте происшествия работают экстренные службы. Злоумышленника задержали. По некоторым данным, им оказался 50-летний мужчина. Мотивы его действий и обстоятельства ЧП устанавливаются. 

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Новости Китая. Стали известны некоторые подробности вооруженного нападения в Китае, в результате которого пострадали 40 человек, сообщили в программе Новости «24...
 
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