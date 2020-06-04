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В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Стали известны некоторые подробности вооруженного нападения в Китае, в результате которого пострадали 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в городе Учжоу. Мужчина с ножом напал на группу людей, в числе которых были дети и сотрудники местной школы.
На месте происшествия работают экстренные службы. Злоумышленника задержали. По некоторым данным, им оказался 50-летний мужчина. Мотивы его действий и обстоятельства ЧП устанавливаются.
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Новости Китая. Стали известны некоторые подробности вооруженного нападения в Китае, в результате которого пострадали 40 человек, сообщили в программе Новости «24...
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