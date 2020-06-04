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В Беларуси начались продажи нового рамного внедорожника Haval H5. Цена - от 37 700 рублей

04.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Настоящий рамный внедорожник Haval H5 поступил в продажу в Беларуси, сообщил AUTO.TUT.BY официальный дилер Haval «Автоцентр на МКАД».


— Автомобиль предлагается по цене от 37 700 рублей за модификацию с мотором 150 л.с. и механической коробкой передач. Причем в базовой версии есть полный привод, противозаносная система, климат-контроль и другие опции. Поэтому 37 700 рублей весьма демократично за рамный внедорожник длиной 4650 мм с понижающей передачей и отличным списком оснащения, — рассказали в «Автоцентре на МКАД».

Haval H5 собирается в России на самом современном заводе и отлично приспособлен к сложным условиям эксплуатации. Например, глубина преодолеваемого брода равна 750 мм. Надежность и выносливость автомобиля — это проверенные технические решения, рассчитанные на долгую и беспроблемную эксплуатацию. Кузов изготавливается из стали с двусторонней горячей оцинковкой, что позволяет дать гарантию 6 лет от сквозной коррозии. Общая гарантия — 3 года или 150 000 км пробега.


В автомобиле применяется двухлитровый двигатель 4G63T по лицензии Mitsubishi — именно этот мотор устанавливался на спортивный Mitsubishi Lancer Evolution и ряд других моделей. Двигатель хорошо известен каждой СТО на территории бывшего СССР и предлагается в двух вариантах мощности: 150 и 177 л.с. Крутящий момент в 250 Нм доступен уже с 2400 об/мин, что очень важно для внедорожника. Расход топлива в загородном цикле, благодаря 6-ступенчатой коробке передач, всего 7 литров на 100 км.

Каждый Haval H5 оборудован розеткой на 220 вольт, она пригодится в путешествиях вдали от цивилизации.


—  Автомобиль рассчитан на любителей рыбалки, охоты и просто активного образа жизни. Рамная конструкция, «честный» полный привод — и просторные салон и багажник. Объем багажника — 810 литров, в него уместятся и сап-борды, и палатки, — подчеркивают в «Автоцентре на МКАД».

Не забыли в Haval и о безопасности: автомобиль оснащается передними и боковыми подушками безопасности.


Если говорить о ценах и комплектациях подробнее, то за 37 700 рублей покупатель получает версию Comfort. Это двигатель 150 л.с., 2 подушки безопасности, система стабилизации, климат-контроль, обогрев передних сидений, задние датчики парковки и круиз-контроль, аудиосистема с сенсорным дисплеем и литые диски R16. За 42 800 рублей можно приобрести версию Premium. Она оснащается кожаным салоном, электрорегулировками сидений, камерой заднего вида с динамической разметкой, колесами R17 и другими опциями. Топовая 177-сильная версия стоит 46 200 рублей.

 
 
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Haval H5 собирается в России на самом современном заводе и отлично приспособлен к сложным условиям эксплуатации.
 
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