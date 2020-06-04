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Уличный кот напал на «крысу-ниндзя» и не смог одолеть противника (ВИДЕО)

04.06.2020 12:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уличный кот напал на «крысу-ниндзя» и не смог одолеть противника (ВИДЕО)

Захватывающая битва уличного кота и ловкой крысы в Малаге (Испания) попала на видео. Грызун смог дать отпор более крупному сопернику, продемонстрировав впечатляющую прыгучесть.

Как видно на записи, кот пытался напасть незаметно и подкрался к крысе. Грызун же начала отвечать, угрожающе прыгая вверх.

В итоге кошка понимает, что поживиться бойкой крысой не удастся, и уходит восвояси.


Видео с необычной битвой набирает популярность на YouTube, а пользователи сравнивают крысу со Сплинтером из мультфильма «Черепашки-ниндзя».

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Захватывающая битва уличного кота и ловкой крысы в Малаге (Испания) попала на видео. Грызун смог дать отпор более крупному сопернику, продемонстрировав...
 
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