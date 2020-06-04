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Уличный кот напал на «крысу-ниндзя» и не смог одолеть противника (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Захватывающая битва уличного кота и ловкой крысы в Малаге (Испания) попала на видео. Грызун смог дать отпор более крупному сопернику, продемонстрировав впечатляющую прыгучесть.
Как видно на записи, кот пытался напасть незаметно и подкрался к крысе. Грызун же начала отвечать, угрожающе прыгая вверх.
В итоге кошка понимает, что поживиться бойкой крысой не удастся, и уходит восвояси.
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Захватывающая битва уличного кота и ловкой крысы в Малаге (Испания) попала на видео. Грызун смог дать отпор более крупному сопернику, продемонстрировав...
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