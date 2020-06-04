Дорожный конфликт в Борисове: пассажир Infiniti брызнул баллончиком в лицо водителю BMW

Источник материала: Tut.by

В Борисове пассажир Infiniti брызнул газовым баллончиком в лицо водителю BMW, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось еще в апреле. Мужчина подошел к остановившемуся на красный сигнал светофора BMW, открыл водительскую дверь и распылил газ в лицо водителю. Нападавший скрылся, а 22-летний пострадавший вызвал милицию.

Сотрудники милиции просмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что перед нападением недалеко от BMW остановился Infiniti, из которого вышел пассажир и направился к машине пострадавшего. После нападения водитель Infiniti подобрал подозреваемого за перекрестком и уехал.





Оперативники отследили маршрут движения «японца» до выезда из Борисова в сторону Жодино, однако определить принадлежность авто не удалось. Только после изучения видеозаписей с дорожных камер в Жодино получилось распознать номера.

Выяснилось, что Infiniti постоянно пользовался брат собственника — 43-летний житель Жодино, его задержали. Мужчина пояснил, что таким способом решил проучить лихача: тот за несколько минут до инцидента, выезжая с АЗС, подрезал его авто и скрылся. За рулем Infiniti в этот момент находилась жена подозреваемого, ей пришлось резко тормозить, в результате чего женщина сильно испугалась.

Следователи возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство.