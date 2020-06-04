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Ермошина испугалась, что к ней "придут в гости": обращается в Следственный комитет
Источник материала: Партизан
Лидия Ярмошина, председатель Центральной избирательной комиссии, назвала нынешние выборы «самыми сложными на начальном этапе». «Политики и борцы», подчеркнула она, «вводят в заблуждение» граждан.
Лидия Ярмошина отметила, что на пикете Светланы Тихановской услышала угрозу для себя - слово "прихлопнуть" и эпитеты. Это может быть воспринято как «угрозу убийством», добавила она.
Чиновница также усмотрела угрозу в том, что активисты собирались провести пикет возле ее дома, чтобы собрать подписи за Тихановскую и для Тихановской и в призыве "зайти к ней в гости".
В связи с этим Лидия Ермошина подготовила обращение в Следственный комитет с просьбой проверить, не вписываются ли эти действия в «препятствовавние осуществлению избирательных прав» (статья 191 Уголовного кодекса).
Она также попросила членов комиссий сообщать, если они получили угрозы - эта информация будет передана в правоохранительные органы, а также в министерство иностранных дел, чтобы сообщить «нашим зарубежным партнерам».
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Лидия Ярмошина, председатель Центральной избирательной комиссии, назвала нынешние выборы «самыми сложными на начальном этапе». «Политики и борцы», подчеркнула...
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