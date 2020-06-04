ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ермошина испугалась, что к ней "придут в гости": обращается в Следственный комитет

04.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидия Ярмошина, председатель Центральной избирательной комиссии, назвала нынешние выборы «самыми сложными на начальном этапе». «Политики и борцы», подчеркнула она, «вводят в заблуждение» граждан.

Ермошина испугалась, что к ней "придут в гости": обращается в Следственный комитет
Лидия Ярмошина отметила, что на пикете Светланы Тихановской услышала угрозу для себя - слово "прихлопнуть" и эпитеты. Это может быть воспринято как «угрозу убийством», добавила она.

Чиновница также усмотрела угрозу в том, что активисты собирались провести пикет возле ее дома, чтобы собрать подписи за Тихановскую и для Тихановской и в призыве "зайти к ней в гости". 

В связи с этим Лидия Ермошина подготовила обращение в Следственный комитет с просьбой проверить, не вписываются ли эти действия в «препятствовавние осуществлению избирательных прав» (статья 191 Уголовного кодекса).

Она также попросила членов комиссий сообщать, если они получили угрозы - эта информация будет передана в правоохранительные органы, а также в министерство иностранных дел, чтобы сообщить «нашим зарубежным партнерам».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидия Ярмошина, председатель Центральной избирательной комиссии, назвала нынешние выборы «самыми сложными на начальном этапе». «Политики и борцы», подчеркнула...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дорожный конфликт в Борисове: пассажир Infiniti брызнул баллончиком в лицо водителю BMW
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика