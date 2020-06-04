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Вакансия дня: не работать за 5,4 тысячи рублей в месяц

04.06.2020 14:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Нашли вакансию дня, недели, месяца, года. В шведский город Гетеборг ищут человек на должность выключателя лампочки. Об этом сообщает Sveriges Radio.

По условиям, сотруднику нужно каждые утро и вечер отмечаться о приходе на работу и уходе домой. А в строго определнное время включать и выключать свет на железнодорожной станции Korsvägen. Дальше разрешается заниматься всем, чем вздумается. За это положена зарплата в 21 тысячу шведских крон (около 5,4 тысячи беларуских рублей) в месяц.

Эта вакансия – часть проекта «Вечная занятость» художников Саймона Голдина и Джейкоба Сеннеби. Бюджета проекта вполне хватит на то, чтобы платить работнику з/п в течение 120 лет. При этом за человеком сохранается право уволиться в любой момент.

На предложение уже откликнулись 175 человек из разных стран. Со слов художников, они даже готовы посодействовать в трудовой иммиграции подходящего соискателя. В любом случае у претендентов есть еще время подумать, так как станцию Korsvägen достроят только в 2026 году.

 
 
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Нашли вакансию дня, недели, месяца, года. В шведский город Гетеборг ищут человек на должность выключателя лампочки. Об этом сообщает Sveriges Radio. По...
 
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