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Видеофакт: МВД показало изъятые 900 тысяч долларов, найденные на даче матери Сергея Тихановского

04.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МВД опубликовало фото и видео найденных денег

Пресс-служба ведомства сообщает в Telegram, что обыск проводился 3 июня с санкции прокуратуры и в присутствии матери Тихановского. 

Также были найдены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, машинка для подсчёта денег, печать субъекта хозяйствования. Как сообщали ранее, обыск проводился в установленном порядке с санкции прокуратуры,в присутствии понятых.
 
 
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