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Видеофакт: МВД показало изъятые 900 тысяч долларов, найденные на даче матери Сергея Тихановского
Источник материала: Партизан
МВД опубликовало фото и видео найденных денег
Пресс-служба ведомства сообщает в Telegram, что обыск проводился 3 июня с санкции прокуратуры и в присутствии матери Тихановского.
Также были найдены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, машинка для подсчёта денег, печать субъекта хозяйствования. Как сообщали
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МВД опубликовало фото и видео найденных денег
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