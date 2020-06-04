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Хочется хлопнуть себя по лбу и сказать: «Точно!» Пять вопросов, на которые не ответили знатоки «Что? Где? Когда?»
Источник материала: СТВ
Что людям нравится в других людях? Черты характера, внешность, чувство юмора и, конечно, интеллект. Есть даже стереотип, что девушки предпочитают умных парней. Впрочем, многие люди считают эрудированность важным качеством, поскольку с умным человеком всегда есть о чём поговорить, на такого человека можно положиться.
Поскольку интеллектуальная развитость ценится, в мире есть множество способов проверить себя. Есть разные тесты, по телевидению и радио проводятся викторины, люди во время отдыха могут вместе решать кроссворды и так далее.
Особой популярностью пользуется программа «Что? Где? Когда?». В сентябре ей исполнится уже 45 лет. И до сих пор зрители с интересом смотрят, как «знатоки» устраивают мозговой штурм, чтобы ответить на тяжёлые вопросы. Мы нашли пять вопросов, которые сходу сложно решить, но, увидев ответ, хочется сказать: «Точно!»
Вопросы:
1. Какие два одинаковых предмета футбольный судья Ивайло Стоянов 30 апреля 2019 года использовал вместо монетки?
Неправильный ответ: красные и жёлтые карточки.
2. В каких случаях корейцы спрашивают: «Твой хвост уже вошёл?»
Неправильный ответ: после еды у человека спрашивают, закончил ли он.
3. Что писатель Михаил Задорнов назвал незримой медалью, которую женщина получает вместе с обручальным кольцом?
Неправильный ответ: Штамп в паспорте мужчины.
4. Кого в Болгарии называют Пепеляшкой?
Неправильный ответ: погорельцев.
5. Длинный по-китайски «чхан», город – «чхен». А что китайцы называют «чханчхе»?
Неправильный ответ: поезд.
Ответы:
1. Пасхальные яйца. Подсказка кроется в дате.
2. Так говорят, когда человек забыл закрыть за собой дверь. Привычный аналог: «Ты в сарае родился?»
3. Медаль «За мужество».
4. Это Золушка.
5. Великая Китайская стена. Буквально: «Длинная стена».
Кстати, недавно мы показывали предмет, о предназначении которого не смогли догадаться даже знатоки «Что? Где? Когда?»
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Хочется хлопнуть себя по лбу и сказать: «Точно!» Пять вопросов, на которые не ответили знатоки «Что? Где? Когда?»
Что людям нравится в других людях? Черты характера, внешность, чувство юмора и, конечно, интеллект. Есть даже стереотип, что девушки предпочитают умных парней....
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