Лето спасателей пройдет с заботой о детях и стариках

Источник материала: Маяк Преднепровья

Вот и начинаются знойные летние деньки. Кто-то планирует отдых на даче, а кому-то суждено провести лето в тени офисов и кабинетов. Дети на каникулах отправятся в летние оздоровительные и пришкольные лагеря, кто-то поедет в гости к бабушкам и дедушкам. Как сделать детский досуг увлекательным и запоминающимся, решают педагоги и родители. А вот как его сделать безопасным знают спасатели.

Чтобы обучение было не только познавательным, но и увлекательным работники службы спасения с помощью педагогов используют разнообразные дистанционные формы работы – это профилактические беседы, конкурсы и викторины по ОБЖ, просмотр тематических и обучающих видеофильмов и мультфильмов. Не останутся без внимания и взрослые, для них спасатели проведут инструктажи по мерам пожарной безопасности.

Кроме того, в июне в республике стартует акция «С заботой о безопасности малой Родины». Она будет проходить – с июня по июль и с сентября по октябрь – в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Ее цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста.

Участие в акциях также примут активисты БМООСП, работники БДПО, ОСВОДа Белорусского Общества Красного Креста, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, коллективы художественной самодеятельности района, сельсоветы и другие заинтересованные организации.

Приглашаем всех присоединиться к нашим акциям. Подписывайтесь на интернет-ресурсы МЧС и держите руку на пульсе безопасности! Пусть ваш отдых будет запоминающимся и безопасным!

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко