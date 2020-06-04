Лето спасателей пройдет с заботой о детях и стариках

Вот и начинаются знойные летние деньки. Кто-то планирует отдых на даче, а кому-то суждено провести лето в тени офисов и кабинетов. Дети на каникулах отправятся в летние оздоровительные и пришкольные лагеря, кто-то поедет в гости к бабушкам и дедушкам. Как сделать детский досуг увлекательным и запоминающимся, решают педагоги и родители. А вот как его сделать безопасным знают спасатели.
Чтобы обучение было не только познавательным, но и увлекательным работники службы спасения с помощью педагогов используют разнообразные дистанционные формы работы – это профилактические беседы, конкурсы и викторины по ОБЖ, просмотр тематических и обучающих видеофильмов и мультфильмов. Не останутся без внимания и взрослые, для них спасатели проведут инструктажи по мерам пожарной безопасности.
Кроме того, в июне в республике стартует
Участие в акциях также примут активисты БМООСП, работники БДПО, ОСВОДа Белорусского Общества Красного Креста, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, коллективы художественной самодеятельности района, сельсоветы и другие заинтересованные организации.
Приглашаем всех присоединиться к нашим акциям. Подписывайтесь на интернет-ресурсы
Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью
Быховского РОЧС
Сергей Исаенко