Трагедия в Речицком районе. Местные говорят, мать зарезала сына, а затем сама повесилась

Официально о трагедии пока не сообщается, но по словам местных жителей, мать зарезала сына и покончила с собой





В деревне Озерщина Речицкого района 4 июня нашли тела 12-летнего ребенка и его 33-летней матери.





- Следователи устанавливают обстоятельства смерти. Тела были обнаружены ночью в квартире. Смерть подростка носит криминальный характер. По предварительным выводам экспертов, смерть женщины наступила в результате самоповешения, - рассказали в Следственном комитете.









Местные жители говорят о том, что мать зарезала сына, а затем сама повесилась. В сельсовете и школе отказались сообщить о том, что известно о трагедии:





- Мы ничего не комментируем, пока ничего не ясно, сами ничего не знаем. Мама и сын жили вдвоем. На учетах у нас не состояли.





Деревня Озерщина - большая, там есть многоквартирные дома.





- Это произошло в 5-этажке, там женщина снимала квартиру. Несколько лет назад у нее умер муж. Сама она родом из другой деревни. Что случилось, никто ничего не знает.







