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Летний онлайн-лагерь начнет работу в Беларуси с 6 июля
04.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об этом рассказала руководитель Республиканского волонтерского центра Наталья Апончук.
— С инициативой выступили сами волонтеры. Ребята предложили — мы поддержали, — сказала Наталья Валерьевна.
В лагере смогут поучаствовать дети в возрасте 12—15 лет. Регистрация на смену также проходит онлайн. Вся информация будет размещена на
— С понедельника уже будем набирать онлайн-вожатых. Такой экспериментальный проект. Надеемся, что он получит отклик у детей и в следующем году будет уже более масштабным.
— В определенное время они будут заходить на интернет-платформу, общаться с вожатыми, получать задания, которые должны будут выполнить в течение дня… Предполагается, что ребята также смогут участвовать в дискуссионных клубах, после обеда по выбору смогут включаться в работу мастер-классов.
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Об этом рассказала руководитель Республиканского волонтерского центра Наталья Апончук. — С инициативой выступили сами волонтеры. Ребята предложили — мы...
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