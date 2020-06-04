Летний онлайн-лагерь начнет работу в Беларуси с 6 июля

Источник материала: Вороновская газета





Об этом рассказала руководитель Республиканского волонтерского центра Наталья Апончук.

— С инициативой выступили сами волонтеры. Ребята предложили — мы поддержали, — сказала Наталья Валерьевна.

В лагере смогут поучаствовать дети в возрасте 12—15 лет. Регистрация на смену также проходит онлайн. Вся информация будет размещена на сайте Республиканского волонтерского центра и в социальных сетях. Всего на лето запланировано 4 смены по 30 детей в каждой. Но если будет потребность выше — никаких проблем. В любой момент количество отрядов можно увеличить, сообщает СБ .

— С понедельника уже будем набирать онлайн-вожатых. Такой экспериментальный проект. Надеемся, что он получит отклик у детей и в следующем году будет уже более масштабным.



Над программой уже работают 8 волонтеров. Рассказывая об особенностях Наталья Валерьевна акцентирует, что онлайн лагерь — это не значит, что целый день ребята должны будут сидеть у экранов:

— В определенное время они будут заходить на интернет-платформу, общаться с вожатыми, получать задания, которые должны будут выполнить в течение дня… Предполагается, что ребята также смогут участвовать в дискуссионных клубах, после обеда по выбору смогут включаться в работу мастер-классов.

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