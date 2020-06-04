Бобруйчанин до смерти избил женщину, день пил в квартире с трупом, а потом потащил тело к мусорке

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Следователи завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве 41-летней жительницы Бобруйского района, сообщает Следственный комитет.





2 февраля этого года в милицию сообщили, что во дворе одного из домов неизвестный мужчина тащит женщину, которая находится без сознания.





Прибыв к месту, патрульный наряд около мусорных баков обнаружил тело мертвой женщины. Экспертиза показала, что смерть носит криминальный характер. По подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний мужчина.





Выяснилось, что потерпевшая с 30 января находилась дома у обвиняемого, где они вместе пили. Вечером 1 февраля собутыльники поссорились. Мужчина стал избивать женщину. После того как конфликт был исчерпан, они продолжили пить и вскоре заснули.





Утром мужчина увидел, что его знакомая не подает признаков жизни. В течение дня он продолжил употреблять спиртное, а когда стемнело, вытащил тело женщины во двор и оставил около мусорных контейнеров. Это заметили соседи и сообщили в милицию.





Следователи осмотрели квартиру обвиняемого, допросили свидетелей, назначили экспертизу. По ее результатам было установлено, что смерть женщины наступила от травматического шока. А судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый в момент преступления психическим расстройством не страдал и в полной мере осознавал, что делает.





Мужчину обвиняют по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РБ. Максимальное наказание, которое ему грозит, – расстрел. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.